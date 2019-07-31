باحثون يطورون رقاقة تُمكن الصم من استعادة السمع بالكامل

2019/07/31 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور باحثون في جامعة غرينتش في العاصمة البريطانية لندن، جهازا يتيح للأشخاص الصم سماع الأصوات بصورة عالية الجودة ومثالية تقريباً.وقال الباحثون، انهم ” استخدموا رقاقة على شكل قوقعة اصطناعية تعمل على تفكيك الأصوات وإعادة بنائها أثناء عملية السمع، بدلا من تضخيم ضوضاء الخلفية، كما هو الحال في السماعات التقليدية، حيث أجروا عددا كبيرا […]

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