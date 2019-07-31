2019/07/31 | 12:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
اكد مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان اعمار المدن والقرى المحررة يجري وفق مبدا سلحفاة، مشيرا إلى أن ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10%.
وقال عضو المجلس حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10% من احتياجاتها الفعلية ولاتزال البنى […]
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اكد مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان اعمار المدن والقرى المحررة يجري وفق مبدا سلحفاة، مشيرا إلى أن ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10%.
وقال عضو المجلس حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10% من احتياجاتها الفعلية ولاتزال البنى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى: مخصصات المناطق المحررة لا تصل إلى 10%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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