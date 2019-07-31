مجلس ديالى: مخصصات المناطق المحررة لا تصل إلى 10%

2019/07/31 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان اعمار المدن والقرى المحررة يجري وفق مبدا سلحفاة، مشيرا إلى أن ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10%.وقال عضو المجلس حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ماخصص للمدن والقرى المحررة في ديالى لاعمارها لايصل الى 10% من احتياجاتها الفعلية ولاتزال البنى […]

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