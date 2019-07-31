ضبط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير في البصرة

2019/07/31 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، احباط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير واعادتها لعقار اخر الى ملكية الدولة بالبصرة.

وذكر بيان للهيئة – دائرة التحقيقات وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات المديرية، ضبطت متهم بالجرم المشهود، لاستحواذه على عقار تبلغ مساحته (2 دونم) وقيمته التقديرية (2,000,000,000) ملياري دينار”، مشيرا إلى أن “العقار الذي يقع في مركز المحافظة تم استغلاله لإنشاء ملعب خماسي دون الحصول على الموافقات الرسمية”.

واضاف البيان ان “فريق العمل، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البصرة / الأولى، تمكن في عملية منفصلة من ضبط أحد المحامين بالجرم المشهود أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكات مزورة، إذ تم ضبط الأوليات المزورة كافة”، لافتا إلى أن “مساحة العقارين تبلغ ( دونما و300م2) ويقعان في منطقة متميزة بقضاء شط العرب”.

وأشار إلى أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهمين استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات والقرار (154 لسنة 2001)”.

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