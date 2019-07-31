2019/07/31 | 12:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افق مجلس الوزراء الايراني في جلسته اليوم الاربعاء، على مقترح يقضي بحذف 4 اصفار من العملة الوطنية الريال.ومن المقرر أن یقدم محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، تفاصيل حول القرار الحكومي الجديد لاحقا.يشار الى أن السعر الرسمي للدولار الاميركي يساوي 42000 ريال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحذف 4 اصفار من العملة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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