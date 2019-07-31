2019/07/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افق مجلس الوزراء الايراني في جلسته اليوم الاربعاء، على مقترح يقضي بحذف 4 اصفار من العملة الوطنية الريال.ومن المقرر أن یقدم محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، تفاصيل حول القرار الحكومي الجديد لاحقا.يشار الى أن السعر الرسمي للدولار الاميركي يساوي 42000 ريال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تحذف 4 اصفار من العملة الوطنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحذف 4 اصفار من العملة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحذف 4 اصفار من العملة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).