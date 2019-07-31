التربية تعفي “هولاء” الطلاب من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين

2019/07/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، إعفاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الأول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين.

وأكد بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020”.

واضاف ان “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ مايلزم بخصوص هذا الاجراء”.

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