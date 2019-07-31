2019/07/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.وبحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقراً إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب مستقر قبيل اجتماع المجلس الاحتياطي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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