وفد تركي في بغداد بشان المياه

2019/07/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال يلدز في تغريدة على موقعه "بتويتر"، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" فيصل اروغلو، الممثل الخاص لرئيس جمهورية تركيا بخصوص مشكلة المياه،".واضاف، انه" نتمنى ان تكون هذه الزيارة مناسبة لأهمية المياه التي تربطنا ببعض وان تكون ودية وتزيد التعاون فيما بيننا".انتهى..م.م

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