2019/07/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لنكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" ترأس الكعبي اجتماع اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب بحضور "وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالوكالة ".واضاف البيان، ان" الاجتماع جرى في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب".واشار الى ان" محور الاجتماع سيكون بشأن تصدير النفط من المنافذ".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع رئاسة البرلمان واللجنة المالية بحضور وزيري النفط والمالية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع رئاسة البرلمان واللجنة المالية بحضور وزيري النفط والمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).