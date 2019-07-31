مجلس ميسان يناقش موضوع محطات الأوزان وتظاهرات سائقي الشاحنات

2019/07/31 | 12:16

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ناقش مجلس محافظة ميسان في اجتماعة الدوري موضوع محطات الأوزان وتظاهرات سائقى الشاحنات في ميسان ، اضافة الى عدد من المواضيع المهمة ضمن جدول اعماله .

وقال بيان ، ان المجلس استضاف في الاجتماع مدير طرق وجسور ميسان وعدد من ممثلي تظاهرات سائقي سيارات الحمل على محطات الوزن في محافظة ميسان ، وتم مخاطبة ديوان المحافظة من اجل ايجاد السبل القانونية ومعالجة المخالفات في عمل محطات الوزن أو فسخ العقد بسبب المخالفات المؤشرة ضد أدارة محطات الوزن.

يذكر أن اصحاب الشاحنات قد تظاهروا خلال هذا الاسبوع وقد أضربوا عن العمل مما أدى إلى شحة في مواد البناء وخاصة في مادة الرمل التي تجلب من محافظة البصرة مما أدى إلى ارتفاع سعرها الى عدة اضعاف

على صعيد آخر قال البيان الى ان المجلس اوعز الى قيادة شرطة ميسان لأيجاد الحلول لمنع جباية مركبات الحمل الكبيرة بالأتجاه المعاكس ميسان / بصرة ،وميسان / كوت،لافتا الى مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء من أجل الاسراع بالموافقة على تعديل قانون الطرق والجسور رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٠ .

ونوه البيان الى القراءة الاولى للموازنة النقدية التشغيلية لديوان محافظة ميسان والدوائر المرتبطة بالدائرة المالية لديوان المحافظة لسنة ٢٠٢٠ .

وشدد المجلس على موضوع الأعتراضات بشأن التعيينات في تربية ميسان والذي تقدم اليها ٤٤ الف متقدم ، فيما قدم ٦الاف منهم اعتراضات على النتائج .

وفي سياق منفصل خاطب المجلس في بيانه ديوان محافظة ميسان لأتخاذ الأجراءات القانونية بحق بعض مدراء الوحدات الأدارية والمختارين الذين يزودون المتقدمين على التعيين بتأييدات سكن على الرغم من عدم سكناهم بنفس الوحدة الأدارية

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