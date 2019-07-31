القضاء الأعلى يؤكد صحة الطلبات برفع الحصانة عن 21 نائبا

2019/07/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن ارسال طلبات لرفع الحاصنة عن 21 نائبا في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس

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