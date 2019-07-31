2019/07/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي :” ان سبب عدم استضافة وزيري المالية والنفط خلال جلسات البرلمان ، هو مفاوضات الفريق الحكومي مع الاقليم “.وقال الكعبي :” ان مجلس النواب مستمر وملتزم بالدور الرقابي والتشريعي لاقرار القوانين ومراقبة الاداء والبرنامج الحكومي ، ومحاسبة المسؤولين المتلكئين ضمن السياقات الدستورية ، كل حسب اختصاصه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : لم نستطع استضافة وزيري المالية والنفط خلال جلسات البرلمان بسبب المفاوضات مع الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : لم نستطع استضافة وزيري المالية والنفط خلال جلسات البرلمان بسبب المفاوضات مع الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).