2019/07/31 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت “غوغل” قفزة جديدة في عالم الهواتف المحمولة، حيث يمكن التحكم بهاتفها المقبل جزئيا دون لمسه من خلال حركات اليدين التي ترصدها أجهزة استشعار، حسبما جاء في رسالة نشرتها المجموعة على مدونتها.ومن المفترض تقديم هذا النموذج الجديد “بيكسل 4″ في الخريف، ويمكن فتح قفله من خلال تقنية التعرف على الوجوه، ولن تنقل البيانات الشخصية المجمعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيكسل هاتف جديد يتخطى مرحلة اللمس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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