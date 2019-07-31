2019/07/31 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tiuNItQnhqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سامسونج تعقد مؤتمرها في بغداد لطرح كل ما هو جديد للسوق العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سامسونج تعقد مؤتمرها في بغداد لطرح كل ما هو جديد للسوق العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).