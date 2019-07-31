الكعبي : العطلة التشريعية لاتعني تقييد دور وعمل البرلمان

2019/07/31 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي :” ان العطلة التشريعية لاتعني تقييد دور وعمل البرلمان تحت اي ظرف “.وقال الكعبي خلال جلسة استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية :”ان مجلس النواب لديه الصلاحية والقدرة لاستضافة اي مسؤول وكذلك عقد جلسة تداولية او تشاورية او استثنائية ، انسجاما مع النظام الداخلي […]

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