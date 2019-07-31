احباط محاولة ادخال ادوية مهربة الى العراق عبر منفذ طربيل

2019/07/31 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر مسؤول في شرطة محافظة الانبار ،الاربعاء، عن احباط محاولة ادخال ادوية مهربة عبر منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “لجان التفتيش في ادارة منفذ طربيل وبالتعاون مع القوات الامنية المنتشرة على طول الشريط الحدودي في منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، تمكنت من رصد شاحنة […]

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