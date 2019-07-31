ريال مدريد في نفق مظلم وتصريحات غير مقنعة لزيدان

2019/07/31 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل ريال مدريد الإسباني نفقا مظلما قبل بداية الموسم، بتلقي خسارة جديدة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن كأس “أودي” الودية دقت جرس الإنذار بشأن ضرورة إبرام النادي الملكي صفقات قوية هذا الصيف.فبعد خسارتين 1-3 أمام بايرن ميونيخ الألماني و3-7 أمام الجار أتلتيكو مدريد، وأخيرا صفر-1 أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بات المدير الفني الفرنسي زين الدين

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