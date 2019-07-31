تعويض «المؤنفلين».. أهم محاور المحادثات بين بغداد وأربيل

2019/07/31 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف #رئيس_وزراء إقليم #كردستان #مسرور_بارزاني، اليوم الأربعاء، عن أن تعويض ضحايا #حملات “#الأنفال” مادياً ومعنوياً سيكون من أهم محاور المحادثات مع الحكومة الاتحادية.وذكر بارزاني في […]

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