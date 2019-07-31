2019/07/31 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد ** كانت السويد أول دولة في العالم تشرع قانوناً في العام 1979 يحرم إساءة التصرف مع الأطفال ، كان ذلك التاريخ محطة بداية في تشريع قوانين تسعى إلى حماية الطفل وتمكينه من حقوقه الكاملة، باعتباره فردًا ذا شخصية مستقلة.ومنذ اقرار القانون ، الذي ينص على أنه لا يمكن للوالدين في المنزل أو المعلمين في المدارس استخدام أي نوع من أنواع العنف في تربية الأطفال أو حتى التعامل معه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيسير خالد - أطفال فلسطين في مواجهة دولة قادتها بهامات في مستوى العشب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيسير خالد - أطفال فلسطين في مواجهة دولة قادتها بهامات في مستوى العشب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).