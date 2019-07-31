القضاء يرفض كشف أسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم

2019/07/31 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرفض مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، الكشف عن أسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، فيما أكد إرسال طلب برفع الحصانة عن 10نواب متهمين بالفساد الإداري و11 آخرين عن جرائم أخرى.

وقال المجلس في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني مايزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”، مشيراً الى أن “هذا النهج سار عليه القضاء بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية”.

وبين المجلس أنه “أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10، من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”، لافتاً إلى أنه “أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك”.

ودعا “من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك”.

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