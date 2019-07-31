اجرام بغداد تقبض على اثنين من تجار المخدرات في التاجي

2019/07/31 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الأربعاء، القبض على أثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة في منطقة التاجي شمال بغداد.

وقالت المكافحة في بيان تقلته “كلكامش برس” إن ‘قوة مشتركة من اللواء 8 شرطة اتحادية ومكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على أثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة ، حيث تمكنت القوة من نصب كمين محكم ضمن قاطع الفوج 1 في منطقة التاجي شمال بغداد ضبط من خلاله المتهمين ( ح ج ك ) ( ف ج ج ) بالجرم المشهود وبحوزتهم 2 كغم من مادة الكرستال المخدرة”.

وتقول تقارير صحفية، أن أحد المتهمين اصيب بإطلاق ناري في ساقه الايمن اثناء محاولته الفرار من القوة ، تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

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