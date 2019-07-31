الأردن سيستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا

2019/07/31 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أمس الثلاثاء، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.وأضافت زواتي أن عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمال العراق، وستتوجه إلى مصفاة البترول الأردنية خلال أسبوعين.وأفادت هالة زواتي، أثناء تصريحات صحفية خلال زيارتها

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