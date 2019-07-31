اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء في مصر

2019/07/31 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع أثرية عديدة بما فيها حلي ذهبية،.

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