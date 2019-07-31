الجمارك: ضبط شحنة ادوية بشرية في طريبيل

2019/07/31 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط شحنة ادوية بشرية قبل دخولها الحرم الجمركي في منفذ طريبيل الحدودي .

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