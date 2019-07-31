العراق يبدي استعداده لتدريب الأجهزة الأمنية السعودية

2019/07/31 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، الأربعاء، استعداد العراق لتدريب الأجهزة الأمنية السعودية نظرا للخبرات التي اكتسبتها البلاد في محاربة الإرهاب.وقال الجنابي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من المهم وجود تعاون بين البلدين في إقامة دورات تدريبية في الرياض لضباط الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية […]

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