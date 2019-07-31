الأسهم الأوروبية تستقر صباحا والأنظار على المركزي الأمريكي

2019/07/31 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار المرتقب بشدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص أسعار الفائدة.

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