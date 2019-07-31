خسائر مالية.. أرباح

2019/07/31 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة وصلت لـ8.44 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

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