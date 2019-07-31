الحشد الشعبي يؤمن طريق نينوى اربيل

2019/07/31 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كثفت قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاربعاء، جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال تفتيش المركبات والاشخاص المارين بين المحافظتين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي كثفت جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال تفتيش المركبات والاشخاص المارين بين […]

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