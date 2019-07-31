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حكومة ديالى المحلية تخصص 100 مليار دينار للمشاريع الخدمية


حكومة ديالى المحلية تخصص 100 مليار دينار للمشاريع الخدمية
2019/07/31 | 12:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – ديالى

قرر مجلس محافظة ديالى تخصيص مبلغ 100 مليار دينار للمشاريع الخدمية في مدينة بعقوبة.

وقال علي نجم المنسق الاعلامي للمجلس في تصريح صحفي

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