حكومة ديالى المحلية تخصص 100 مليار دينار للمشاريع الخدمية

2019/07/31 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

قرر مجلس محافظة ديالى تخصيص مبلغ 100 مليار دينار للمشاريع الخدمية في مدينة بعقوبة.

وقال علي نجم المنسق الاعلامي للمجلس في تصريح صحفي

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