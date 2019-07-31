2019/07/31 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تقدمت الدنمارك، بطلب إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل استقبال لاجئين في إطار نظام الحصص التابع للمنظمة الأممية.

وأعلنت حكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك تعلن عن استعدادها لتوطين لاجئين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك تعلن عن استعدادها لتوطين لاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).