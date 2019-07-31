لوفرين يحدد مصيره خارج ليفربول

2019/07/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مدافع ليفربول الإنجليزي ديان لوفرين قريبا للغاية من مغادرة ملعب “أنفيلد”، حسبما كشفت تقارير صحفية إيطالية.وقالت صحيفة “توتو ميركاتو” إن ممثلا للاعب الكرواتي أجرى مقابلة مع مسؤولين من نادي ميلان الإيطالي، رغم تصريحات سابقة من داخل ليفربول بأن اللاعب ليس للبيع.وأوضحت الصحيفة أن بيورن بيزيمير، المسؤول بالوكالة التي تمثل لوفرين، التقى مسؤولي ميلان، الثلاثاء، لبحث

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