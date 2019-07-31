2019/07/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علاء الربيعي ، ان اداء هيئة الاعلام والاتصالات “غير صالح” ولايمكن استمرارها في عملها، مشيرا الى ان تعطيل الكيبل الضوئي جاء بسبب الفساد.وقال الربيعي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هيئة الاعلام والاتصالات غير صالحة بإدارة ملف الاتصالات”، مبينا ان “كل دول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية: هيئة الاتصالات غير صالحة للعمل..والكيبل الضوء يغمره الفساد المركز الخبري الوطني.

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