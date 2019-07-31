2019/07/31 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الاربعاء، خط سكك مصفى بيجي بعد إنتهاء الملاكات الهندسية للشركة العامة لسكك الحديد من رفع كفاءة الخطوط وتبديل كافة العوارض الكونكريتية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية وتطوير القناطر النفطية وربطها بالقناطر الصندوقية لتأمين نقل المشتقات النفطية والمسافرين.وقال لعيبي في كلمة بمناسبة افتتاح الخط , إن ” الوزارة باشرت بتسيير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح خط سكك حديد مصفى بيجي لنقل المسافرين والمشتقات النفطية النعيم نيوز.

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