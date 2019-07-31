كارثة البشرية تقترض موارد الأرض بآخر شهور العام

2019/07/31 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفدت البشرية كل الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض وستعيش على الاقتراض اعتبارا من الاثنين، أي أبكر بشهرين مما كانت عليه الحال قبل 20 عاما، على ما أظهرت حسابات منظمة “غلوبال فوتبرينت نتوورك”.وشدّد الصندوق العالمي للطبيعة، وهو منظمة غير حكومية، في بيان على أن “البشرية تستخدم الموارد البيئيةراهنا بسرعة تفوق بـ1.75 مرة” قدرة الأنظمة البيئية على التجدد،

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