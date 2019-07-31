سواريز يعود الى تدريبات برشلونة الجماعية

2019/07/31 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عاد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة من جديد إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن “فترة إجازة اللاعب الأوروجوياني سواريز، انتهت بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل وشارك في التدريبات الجماعية للبلوغرانا”.وأشارت إلى أن “السنغالي الشاب موسى […]

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