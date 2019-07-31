القضاء يحكم باعدام قاتل الطفلة

2019/07/31 | 12:45

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن رئيس مجلس قضاء الخالص سعد طاهر، الأربعاء، 31 تموز، 2019، إصدار حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة "زهراء" بطريقة بشعة شمال بعقوبة.وقال طاهر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي اصدر حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة زهراء، والتي تم قتلها بطريقة بشعة قبل نحو شهرين في احدى احياء قضاء الخالص".وأضاف، أن "قتل الطفلة زهراء اثار قضية راي عام كبيرة في ديالى نظرا لقساوة وبشاعة الجريمة".وكشف والد الطفلة المغدورة، زهراء، عن سبب تعرض ابنته للنحر، في محافظة ديالى.وقال والد الطفلة، في حديث متلفز، أن "لدى القاتل مشكلة قديمة معي، فهو مخمور على الدوام، ويتعاطى المخدرات، وذات مرة أراد ان يقتلني باطلاق نار، قدمت على اثرها شكوى عليه، اثناء ذلك، توعدني بان يفجعني، وفعل ذلك".وكانت قيادة شرطة ديالى، أعلنت الاحد (16 حزيران 2019)، اعتقال 3 من المشتبه بهم في جريمة "نحر طفلة" مساء يوم السبت شمال المحافظة.وقال قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "امر فور وقوع جريمة الطفلة في حي الزهراء بقضاء الخالص بتشكيل فريق امني مختص للتحقيق في ملابسات ما حصل والقبض على الجناة فورا".واضاف العبادي، ان "الجريمة بشعة واثارت مشاعر كل اهالي ديالى"، مؤكدا أنه "تم اعتقال 3 من المشتبه بهم والتحقيق جاري معهم".ولفت الى أنه "امر باستنفار عام لكل جهود شرطة الخالص من اجل الاسراع بكشف الجريمة وملابساتها واعلان النتائج للراي العام".واشار قائد شرطة ديالى، الى ان "القوات الأمنية لن تتوقف، حتى يتم الكشف عن جميع خيوط جريمة قتل زهراء"، مؤكداً أنه "يتابع ميدانيا حيثيات التحقيق مع المشتبه بهم حالياً".وكان قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران أعلن، السبت (15 حزيران 2019)، فتح تحقيق عاجل في جريمة بشعة استهدفت طفلة داخل القضاء.وقال الخدران في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً فورياً في جريمة قتل طفلة عمرها 5 سنوات، نحرا، ورمي جثتها على مقربة من منزلها في حي الزهراء، وسط الخالص".واضاف الخدران، أن "الجريمة بشعة للغاية وهي الأولى من نوعها في تاريخ الخالص"، مؤكدا أن "التحقيقات بدأت في كشف طلاسم الجريمة والبحث عن الجناة".

بغداد اليوم-بغداد

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وأصدر القاضي تبريرا لحكمه بأن تعرض الإيزيد

بغداد اليوم - بغداد

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وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان، ان ذلك جاء أثناء الزيارة التي اجراها إلى مقر السفارة

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