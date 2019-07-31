تأجيل محاكمة البشير للخامس عشر من اغسطس المقبل

2019/07/31 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل الاعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهم بقضايا فساد وحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع إلى 15 أغسطس المقبل.

وذكرت الوسائل، ان" النيابة السودانية رفضت في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها الذي يواجه جملة من الاتهامات التي تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ".انتهى..م.م

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