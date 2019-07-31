سائرون تكشف عدد النواب

2019/07/31 | 13:18

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي، ان مجلس النواب لا يقبل ان يكون هناك نائب فاسد تحت قب...

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