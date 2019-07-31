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سائرون تكشف عدد النواب "الفاسدين": مجلس القضاء لم يتحرك


سائرون تكشف عدد النواب
2019/07/31 | 13:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي، ان مجلس النواب لا يقبل ان يكون هناك نائب فاسد تحت قب...

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