2019/07/31 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

عاد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة من جديد إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سواريز يعود الى تدريبات برشلونة الجماعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سواريز يعود الى تدريبات برشلونة الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).