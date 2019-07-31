2019/07/31 | 13:18
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سواريز يعود الى تدريبات برشلونة الجماعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
عاد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة من جديد إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سواريز يعود الى تدريبات برشلونة الجماعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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