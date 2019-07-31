2019/07/31 | 13:18
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برلماني: سنقيل الوزراء المتلكئين والمقصرين بهذا الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب في مجلس النواب، حازم الخالدي، الأربعاء، موعد إقالة الوزراء المتلكئين والمقصرين.
وقال الخالد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برلماني: سنقيل الوزراء المتلكئين والمقصرين بهذا الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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