برلماني: سنقيل الوزراء المتلكئين والمقصرين بهذا الموعد

2019/07/31 | 13:18

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب في مجلس النواب، حازم الخالدي، الأربعاء، موعد إقالة الوزراء المتلكئين والمقصرين.

وقال الخالد...

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