قريباً.. قطار البصرة يصل إلى الموصل

2019/07/31 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد مسؤول محلي من محافظة #البصرة، اليوم الأربعاء، أن #العراق سيشهد قريباً أول رحلة من البصرة إلى #الموصل، بعد أن كان خطوط السكك تنتهي في #بغداد.[…]

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