الملاكات الصحية في كربلاء تطلق حملة لشراء ادوية لمرضى السرطان

2019/07/31 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الملاكات الطبية في دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، عن جمعها اكثر من 5 ملايين دينار لتوفير الادوية للمرضى المصابين في مركز الامام الحسين (ع) للاورام السرطانية.وقال مدير الحملة حسن ابو طحين في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد زيادة حاجة مرضى السرطان للادوية اطلقنا حملة في الفيسبوك خاصة بالملاكات الطبية لدائرة صحة كربلاء، وتمكنا خلال […]

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