2019/07/31 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط شحنة ادوية بشرية قبل دخولها الحرم الجمركي في منفذ طريبيل الحدودي .وذكر بيان للهيئة وتلتقه وكالة صدى، انه “تم ضبط الشحنة بالتعاون مع مديرية منفذ طريبيل حيث وجدت مخفية خلف مناديل ورقية في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.واكد البيان على “اتمام الأجراءات القانونية بحقها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:ضبط شحنة ادوية بشرية في طريبيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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