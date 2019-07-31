ظريف: يجب أن تتضمن اتفاقية “إنستيكس” المالية بيع نفطنا

2019/07/31 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بمواصلة خفض بلاده التزاماتها بالاتفاق النووي، ما لم يقم الأوروبيون بحمايتها من العقوبات الأميركية.

وقال ظريف في تصريح، إن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا حتى الآن لا تتناسب مع تعهداتها، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل آلية “إنستيكس” المالية حتى اليوم، ولا يمكن انتظار موافقة أميركا لتفعيلها.

وأكد ظريف أهمية البدء بالعمل بموجب الآلية المالية بالكامل، على ألا تكون أداة لتنفيذ إملاءات واشنطن، مشددا على ضرورة أن تضمن الآلية المالية الأوروبية بيع النفط الإيراني.

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