2019/07/31 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة المثنى إقامة فعاليات لتعليم الفتيات على الرسم في الهواء الطلق, حيث لاقت الفعالية ترحيبا من المشاركين, كونها الفعالية الأولى في المحافظة.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فعالية لتعليم الفتيات على الرسم وترحيب كبير في المبادرة النعيم نيوز.

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