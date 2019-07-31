عاجل .. نتائج السادس الاعدادي على “النور نيوز” بعد قليل

2019/07/31 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ينشر موقع “النور نيوز” نتائج السادس الاعدادي حال توفرها بعد قليل على الروابط التالية.

للاطلاع على نتائج السادس الاعدادي اضغط هنا

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