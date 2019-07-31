2019/07/31 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، اطلاق حملة لازالة التجاوزات في منطقة الاعظمية.

وذكر بيان للامانة وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة شملت مواقع عدة ضمن القاطع البلدي ابرزها شارع 20 وشارع الضباط وسوق علي النعمة والسوق المسمى شعبياً بسوق السمجة في منطقة سبع أبكار، بالاضافة الى الزقاقين 28 و 81 ضمن المحلة 320 والمحلة 309 ومواقع أخرى مختلفة”.

وأضاف ان “الحملة تضمنت ازالة أكشاك ومسقفات وجنابر وبسطات ولوحات إعلانية ومصادرة اغنام وغيرها من التجاوزات والتي سببت إرباكا لحركة السير والسابلة بالاضافة الى تشويه المنظر العام”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة كبيرة لازالة التجاوزات في الاعظمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة كبيرة لازالة التجاوزات في الاعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).