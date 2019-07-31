2019/07/31 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي لو قيّمنا الواقع التعليمي في اقليم كوردستان سنخرج بنتيجة وهو على حال لا يمكن ان نعتبره في طريقه او متخذا سلكه الصحيح على الرغم من المظهريات التي تنصع امام الاعين معتبرا تقدما في هذا القاطع و ما يقف عليه حتى مصير البلد و مستقبله.فلسفة التعليم لازالت غامضة غير معلومة الطبيعة و الاهداف و النوعية المعتمدة و الفلسفة و المنهج المتخذ، في اي من الطريقين يسلكها التعليم العام الحكومي ام التجاري الاهلي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - الجامعات التجارية و نية السلطة الكوردستانية فی العمل بها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - الجامعات التجارية و نية السلطة الكوردستانية فی العمل بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).