2019/07/31 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط: العراق والكويت يتفقان على اختيار الطرف الثالث بهدف استثمار الحقول الحدودية المشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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