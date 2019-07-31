2019/07/31 | 13:38

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الحشد الشعبي يؤمن طريق نينوى - أربيل

الاربعاء

31

تموز

2019 :

01:32 pm

13

كثفت قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي جهودها لتأمين الطريق الرابط بين

محافظتي نينوى وأربيل من خلال تفتيش المركبات والأشخاص المارين بين

المحافظتين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي

كثفت جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال

تفتيش المركبات والأشخاص المارين بين المحافظتين ، وأضاف البيان أن

إجراءات التفتيش تسري على الجميع ودون أيّ تمييز، مبيناً أن الطريق

ينعم بالأمن بشكل ملحوظ.

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