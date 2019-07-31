مقترح كردي لاستقطاع نسبة ” الضرر ” من صادرات نفط كردستان لحساب الحكومة المركزيـة

2019/07/31 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الكتل الكردية مقترحا لتسوية مسألة ما بذمة اقليم كردستان للحكومة المركزية ، عن واردات النفط المصدر من الاقليم .وذكر مصدر:” ان المقترح الكردي يتضمن استقطاع نسبة الضرر من سعر 250 الف برميل يوميا من صادرات اقليم كردستان الى حساب الحكومة المركزية “.واضاف :” ان الاجتماع المشترك لرئاسة البرلمان مع وزيري المالية والنفط […]

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